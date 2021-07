Veroli, Mattia Mella nuovo presidente Gioventù Nazionale.

Il giovane di Fratelli d’Italia è stato nominato presidente di Gioventù Nazionale. “Ringrazio Daniele Massa, presidente provinciale GN e Lorenzo Baglione, coordinatore Fratelli d’Italia Veroli – ha affermato Mattia Mella – Ogni giorno molti ragazzi si avvicinano alla politica, nello specifico a Fratelli d’Italia e a Gioventù Nazionale. Questo rappresenta una spinta importante per me e per tutto il gruppo di Veroli”.

Redazione Veroli