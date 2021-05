Il miglior maresciallo dei Carabinieri che Veroli abbia avuto negli ultimi anni. Santa Messa in ricordo del comandante Massimo Paris il prossimo 9 maggio alle 11,15 nella Concattedrale di Sant’Andrea.

Conosciuto da molti in provincia di Frosinone e non solo. Il maresciallo Paris ha servito la Patria per quasi quarant’anni, prima a Milano poi a Napoli, a Roma, ancora a Veroli e infine comandante della stazione a Guarcino.

Ha contribuito a elevare e a nobilitare il prestigio dell’Arma dei Carabinieri con spiccata professionalità ed altissimo senso del dovere. Chiaro esempio di tenacia, spirito di sacrificio, coraggio, fede, abnegazione, generosità, saldezza di carattere, dedizione verso il prossimo, soprattutto i più deboli.

Il comandante che ogni città vorrebbe avere. Una grave perdita per l’Arma e per l’intera comunità frusinate.

Anche la Rai nei giorni scorsi, durante la trasmissione televisiva “Agorà” in onda su Raitre, ha ricordato il sacrifico del maresciallo Paris recentemente scomparso a causa del coronavirus.