Veroli, Maria Salome e Salomè di Erode sono la stessa persona ecco la conferma definitiva

Dopo il successo ottenuto con il libro “Salome-Salomè Il dossier”, edito GF Editore, il prof. Domenico Rotundo ha realizzato una nuova opera dal titolo “Salome di Erodiade ad Oplontis, Santa a Veroli e la Domus Ecclesiae di Scilla”, edito Ciolfi. La presentazione si terrà il prossimo 27 ottobre alle 18 presso la Galleria della Catena in Veroli (FR).

Introdurrà il prof. Luigi Ricciardi, interverranno il dott. Giancarlo Pavat, il prof. Biagio Cacciola, il principe Alfio Borghese, la dott.ssa Loredana Stirpe. Concluderà il prof. Domenico Rotundo.

L’autore nel suo ultimo libro conferma l’identificazione della Salomè che chiese la testa di Giovanni Battista con la Santa Salome venerata a Veroli, luogo in cui fu sepolta dopo essere stata martirizzata come il suo sposo Sant’Aristobulo, morto martire nella Veroli Britannica (St. Albans). “Nel mio testo sono contenute le prove definitive e inoppugnabili che la Salomè del Battista e quella di Veroli sono la stessa persona – ha affermato Domenico Rotundo – Queste prove vengono fornite anche, inconsapevolmente, dall’archeologia ovvero dalla scoperta che la celebre villa augustea di Boscotrecase-Boscoreale di cui Santa Salome è la patrona e dove furono rinvenute sepolture e lucerne cristiane, le fu donata da Giulia figlia di Augusto. Nonché dalla recente riscoperta, presso Gerusalemme, della tomba di Santa Salome l’Ostetrica di Gesù Bambino, madre naturale degli apostoli Giovanni e Giacomo. Tomba però vuota in quanto il suo corpo nel VII secolo, per sottrarlo all’occupazione araba, fu trasferito a Bisanzio il che conferma il Martirologio Romano che dice la Madre di Giovanni e Giacomo morta a Gerusalemme accertando anche un’altra rivoluzionaria scoperta circa il pentimento e la conversione, al pari della Maddalena sua compagna, della Salomè figlia di Erodiade, poi regina dell’Armenia Minor ed evangelizzatrice dell’Occidente, non a caso molto venerata dai Templari”.

Già con “Salome-Salomè Il dossier” pubblicato nel 2016 da GF Editore, il prof. Rotundo richiamò l’attenzione di giornali, radio e televisioni nazionali tra cui Rai e Sky. Sicuramente anche questo nuovo studio dello storico Rotundo avrà risonanza in Italia e all’estero.