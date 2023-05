Veroli, malati lasciati al freddo più di 3 ore ambulatori fatiscenti tutto abbandonato

di Luigi Centra

Hanno lasciato me e altri malati al freddo più di 3 ore. È accaduto nei giorni scorsi, una mattinata senza poter fare un prelievo del sangue. Non una tac ma un prelievo del sangue che per ragioni sanitarie non potevo posticipare. Quando ho visto che non me lo avrebbero fatto sono andato a Frosinone presso il laboratorio Salus e ho risolto.

A Veroli non funzionavano i computer, il sistema era bloccato, i locali sono abbandonati. Quasi 40 degenti senza poter usufruire dei servizi sanitari che spettano di diritto ai cittadini. Gli ambulatori di Veroli sono fatiscenti, sembra di stare in Africa. Eravamo tutti stipati in uno spazio ristretto e non si respirava. Fuori faceva freddo e dentro, nei locali dell’Asl, era peggio.

Nel 2014 il sindaco e gli attuali amministratori parlavano di hub, di medici 24 ore su 24, di convertire l’ex ospedale e di una nuova sede per questa specie di ambulatori ma dopo 10 anni niente. A Veroli è difficile persino fare un prelievo del sangue, questa è la realtà e se riesci a farlo devi subire il degrado in cui versa la struttura pericolante di via Lucio Alfio.