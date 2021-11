L’ex deposito Cotral, altro servizio perso in questi ultimi anni, in totale stato di abbandono. Per valorizzare il piazzale della Filippina, da qualche giorno, sono state allestite nientepopodimeno che le macchine da scontro.

Il festival della filosofia grida vendetta e chiede spiegazioni a chi ha autorizzato nel 2021 le macchine da scontro in pieno centro. Nel giro di poche settimane il paese è passato dalla nozione di essere a quella di turbina, dall’agorà al paddock.

Una forma di “riqualificazione” a costo zero del piazzale della Filippina che ogni sera è luogo di corse clandestine e ritrovo di malviventi.

Insomma le macchine da scontro hanno portato gioco, luce (il piazzale in questione è da sempre al buio) e il paese indietro di sessant’anni.

Redazione Veroli