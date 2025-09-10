Veroli, lo Chalet si rifà il look nuova gestione ecco l’apertura
Rimosse le transenne. Attivata la pubblica illuminazione. Apertura nelle prossime settimane. “Lo Chalet torna ad essere un luogo di opportunità per Veroli – ha affermato il sindaco Germano Caperna -Prende forma un progetto che coniuga funzionalità e visione futura, uno spazio dinamico e al passo con le esigenze della nostra comunità. Un ambiente ottimizzato, multifunzionale e accessibile pensato per accogliere idee, persone e iniziative che arricchiranno, come e più di prima, la vita sociale e culturale di Veroli”.
Redazione Digital