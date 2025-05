Veroli, lo Chalet si rifà il look con ascensore ecco la nuova gestione

Affidamento in concessione dello Chalet, del Parco urbano XXI Aprile e del Viale di San Martino: al via il bando pubblico. Dopo l’approvazione in consiglio comunale delle linee di indirizzo che garantiranno alla struttura di tornare in attività, il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso per poter procedere alla concessione. “Lo Chalet torna ad essere un luogo di opportunità per Veroli. Con questo avviso pubblico, prende forma un progetto che coniuga funzionalità e visione futura, uno spazio dinamico e al passo con le esigenze della nostra comunità. Un ambiente ottimizzato, multifunzionale e accessibile pensato per accogliere idee, persone e iniziative che arricchiranno, come e più di prima, la vita sociale e culturale di Veroli”, ha specificato il sindaco Germano Caperna. Tra gli impegni del concessionario la garanzia minima di apertura dell’esercizio: dal 1 novembre al 31 marzo per 8 ore al giorno e dal 1 aprile al 30 ottobre per 12 ore al giorno, oltre a dover garantire l’operatività in occasione di eventi speciali promossi all’Amministrazione Comunale. La concessione della gestione avrà la durata di sei anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di uguale durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La possibilità di avvalersi di questa opzione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 4 giugno alle ore 14:00 a pena esclusione. Dettagli per la partecipazione all’avviso, criteri, specifiche e precisazioni sono a disposizione sul sito del Comune di Veroli.

Redazione Digital