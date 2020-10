“A seguito di sporadici casi di contagio ed in attesa di ulteriori accertamenti in corso da parte della Asl, l’I.I.S. Giovanni Sulpicio di Veroli, in via precauzionale, ha deciso che, da domani 14 ottobre e fino a sabato 17 ottobre, le lezioni si svolgeranno solo a distanza. La decisione è stata presa per tranquillizzare le famiglie e gli alunni che, già in questi giorni per un eccessivo allarmismo, avevano evitato le lezioni in presenza. Il diritto allo studio va invece garantito e la didattica a distanza, per questi giorni, ci sembra la soluzione più opportuna”. Lo comunica l’ISS Sulpicio Veroli. https://www.area-c.it/veroli-positivo-coronavirus-studente-dellex-liceo-sulpicio/

Redazione Digital