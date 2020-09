“Terminati i lavori negli istituti del nostro territorio, tutto pronto per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021.Con un comunicato congiunto il sindaco Simone Cretaro, la delegata all’istruzione Cristina Verro, il delegato all’edilizia scolastica Denis Campoli e l’assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli, rendono nota l’attuale situazione scuole in prossimità del rientro in aula. Lunedì 14 settembre tutti i nostri studenti saranno in classe. Un obiettivo per niente scontato-dicono il sindaco Cretaro e la delegata all’istruzione Verro – Un lavoro instancabile dei dirigenti, degli insegnanti, dei tecnici, dei dipendenti comunali e delle Ditte incaricati dei lavori. Una situazione non facile, di adeguamento delle strutture in base alle attuali normative studiate dal governo per contenere il covid-19, che ci ha visto impegnati nel corso di tutta l’estate. Una situazione che comunque richiederà un costante impegno e grande flessibilità per tutto il periodo emergenziale con sacrifici e sinergia da parte dell’intera comunità scolastica e delle famiglie tutte. I lavori nelle nostre scuole sono andati avanti a gran velocità-confermano il consigliere Campoli e l’assessore Simonelli. Tanti i lavori di edilizia leggera effettuati, per consentire a tutti gli istituti scolastici di garantire il distanziamento guardando con ottimismo alla riapertura del 14 settembre. Gli studenti troveranno scuole sicure, pulite santificate nel rispetto di tutte le normative vigenti. Le scuole saranno più confortevoli e funzionali ed il raggiungimento di questo obiettivo ha visto impegnate tutte le possibili forze in campo. Il tutto -ribadiscono il sindaco Cretaro e la consigliera Verro – si è svolto in sinergia con i dirigenti scolastici del territorio, il Prof. Cuccurullo, la dottoressa Avarello e la dottoressa Schioppa, che ringraziamo per l’instancabile impegno profuso e la grande professionalità dimostrata.Le opere hanno interessato tutti i plessi del nostro comune in questi ultimi giorni sono state completate con pulizie e sanificazione a mano delle ditte specializzate.La scuola è sempre stata una priorità di questa amministrazione e continuerà ad esserlo poiché è fondamentale che i nostri studenti, soprattutto in un periodo così complesso, vivano lo studio in luoghi sicuri e accoglienti, opportunità essenziale e fondamentale nel loro percorso di crescita e di cittadini del domani. “Con l’occasione – proseguono il sindaco Cretaro e la delegata Verro – porgiamo i nostri migliori auguri e quelli dell’amministrazione comunale all’intera comunità scolastica Per il nuovo anno; un anno dal sapore diverso e che segna un nuovo modo di essere a scuola, tra incertezza e voglia di ricominciare. Coraggio e paura sono i sentimenti che animeranno gli studenti, i dirigenti, i docenti, le famiglie, e mai come oggi sentiamo che ognuno dovrà fare la sua parte nella Ripartenza .Auguriamo a tutti di vivere con grande responsabilità questo momento, con gioia e coraggio. L’Amministrazione Comunale sarà presente per sostenere studenti e famiglie, per facilitare coloro che sono in condizioni di svantaggio, per favorire il miglioramento della qualità delle strutture laddove ancora persistono delle criticità.Buon anno scolastico 2020/2021”.

Redazione Digital