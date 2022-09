Veroli, lampioni accesi di giorno altre zone al buio “Niente risparmio energetico”

La crisi energetica non tocca Veroli. I lampioni del centro storico infatti restano accesi anche durante le prime ore del giorno. Alcune zone del comune invece sono al buio. “Niente risparmio energetico – hanno affermato alcuni residenti del centro – Anziché regolare la pubblica illuminazione ed evitare sprechi vengono lasciate le luci accese anche di mattina. Altre zone invece sono completamente al buio. Durante la scorsa campagna elettorale sono stati installati dieci pali della luce in località Angeli, lasciando al buio non solo gran parte della stessa frazione ma numerose famiglie che abitano in altri posti del paese e che da anni chiedono maggiori servizi. Nei vicoli del centro i lampioni restano accesi anche di giorno. Questo non è modo di amministrare il denaro pubblico perché la bolletta viene pagata da tutti i contribuenti che già devono fare i conti con la crisi globale e con l’inflazione”.

Redazione Digital