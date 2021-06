Il cestista di Sicklerville cittadino onorario di Veroli. I gruppi consiliari hanno deciso di conferire la cittadinanza onoraria al giocatore statunitense che dal 2008 al 2010 ha vestito la maglia giallorossa.

Alcuni cittadini e tifosi di Veroli rimasti in contatto con Hines che oggi gioca a Milano dopo essere stato in Russia, in Grecia e in Germania, hanno avanzato la proposta di cittadinanza onoraria e i gruppi consiliari hanno ratificato.

“Vi ringrazio, presto verrò a trovarvi”. Queste le prime parole di Hines che molto probabilmente sarà a Veroli ad agosto.

Redazione Digital