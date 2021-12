Ondata furti a Veroli. Svaligiata in queste ore un’abitazione in zona Crocifisso. Frazione in passato bersagliata da gruppi di malviventi.

“Ho sempre provato ad immaginare cosa si provasse, significasse vedere la tua privacy violata, quando i tuoi spazi intimi e privati vengono invasi – ha affermato una residente danneggiata – La casa normalmente è il luogo sicuro, il rifugio, il luogo degli affetti, lo scrigno dei tuoi oggetti di valore economico ed affettivo. Siamo costretti a costruire case, come fossero Alcatraz… telecamere, allarmi, portoni blindati, grate… per far sì che nessuno violi quello scrigno al quale tanto teniamo! Ma non basta… poi succede e scopri cosa significa, cosa si prova… E fin quando va bene, perché al massimo ti disperi e ti dispiaci perché ti ritrovi a fare i conti su ciò che hai perso, a vedere con quanto disprezzo hanno toccato e rovinato quell’angolo di casa che tu tanto curavi, fin quando nessuno viene sfiorato, i tuoi familiari, tu stessa… ringrazi davvero Dio. L’ unica cosa che davvero desideri, è che venga fatta giustizia, cosa che già sai, raramente avverrà”.

Redazione Digital