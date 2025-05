Veroli, la scuola danza di Giovanna Zeppieri sul podio a Roma

Ieri i teatri di Cinecittà World hanno ospitato “Gimme some more contest”, una delle competizioni di danza più attese del panorama italiano. I ballerini in gara hanno mostrato un livello eccezionale ma le allieve di Rochelle Dance Studio si sono distinte, ottenendo risultati straordinari.

Le giovani ballerine hanno conquistato il primo e il secondo posto nella categoria Modern Gruppi Junior mentre nella categoria Assolo Modern Senior si sono aggiudicate il secondo posto. Non solo premi, ma anche riconoscimenti significativi: le partecipanti hanno ricevuto l’ambito premio per il “Miglior Costume” e borse di studio per prestigiosi eventi della capitale. Un particolare encomio va a due delle nostre talentuose ballerine, Aurora Fontana e Rebecca Sarandrea, vincitrici del Premio della Critica. Tutte le coreografie presentate in gara sono state curate da Giovanna Zeppieri, la quale, grazie alla collaborazione di un team di insegnanti altamente qualificati, riesce a garantire una preparazione impeccabile a ciascuno dei suoi allievi.

Redazione Veroli