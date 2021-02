Veroli, la Rai in piazza Santa Salome per la diretta Tv.

Messa su Raiuno come nel 2018. Posti limitati non più di 72 persone. Non è prevista prenotazione, sottolineano gli organizzatori.

In queste ore nei pressi della Basilica una troupe della Rai sta allestendo la regia video.

Il prossimo 7 febbraio alle 10,50 collegamento dalla Basilica di Santa Maria Salome. Messa celebrata dal vescovo Ambrogio Spreafico, con il parroco Andrea Viselli e con il rettore Angelo Oddi che ha promosso l’evento, la Basilica della Patrona e le bellezze di Veroli. All’organo il maestro Luigi Mastracci, coro ridimensionato causa emergenza sanitaria, soltanto 4 componenti.

Redazione Veroli