Veroli, la prof.ssa Campoli ringrazia Area C quotidiano e tutto il Liceo Sulpicio

di Fiorella Campoli*

Voglio dimostrarvi la mia gratitudine e il mio ringraziamento per le toccanti parole spese nei miei riguardi, nel vostro articolo https://www.area-c.it/veroli-il-liceo-sulpicio-saluta-fiorella-campoli-riferimento-di-intere-generazioni/

Il Sulpicio è stata la mia seconda casa, per questo motivo voglio salutare e ringraziare la grande famiglia che lavora in questo liceo: il dirigente scolastico prof. Salvatore Cuccurullo sempre innovativo, la segreteria, il personale Ata, tutti i colleghi del passato e del presente, gli amati studenti ed ex studenti.

Ringrazio la città di Veroli che deve sentirsi orgogliosa della presenza, sul suo territorio, di un liceo storico come il Sulpicio. I miei anni di insegnamento al Sulpicio, sono stati di grande soddisfazione per l’ affetto e l’ ovazione dimostrata dai miei studenti. Ebbene sì, proprio gli studenti sono stati il mio grande interesse, ricordando loro che la passione ripaga, il sapere aiuta ,”la scuola ci salverà” (D. Maraini).

Il Sulpicio mi ha accolta adolescente e mi ha istruita, mi ha chiamata come docente ed è stato testimone vigile del mio operato, la sua saggezza mi ha guidata. Infine eccomi davanti al suo portone per salutarlo e dirgli cento mila volte grazie mio Sulpicio. Grazie a tutti.

*Docente Liceo Scientifico “G. Sulpicio” Veroli