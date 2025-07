Veroli, la Passeggiata si rifà il look ecco il nuovo manto stradale

Sono partiti ieri i lavori di messa in sicurezza e di sistemazione del piano viabile

lungo la Strada Provinciale n.59 Verolana. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale e l’ottimizzazione generale delle condizioni della carreggiata su un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina e per il collegamento con il Centro storico. Le operazioni si pongono in continuità con quelle già avviate ad aprile, finalizzate all’adeguamento dei pozzetti e con diversi interventi accessori atti a migliorare l’efficienza generale come i collegamenti di tutte le utenze ad una nuova e unica

condotta idrica tale da sostituire le precedenti ormai obsolete. “L’intervento in corso, pianificato sin dai primi mesi d’azione di questa amministrazione, interessa un tratto particolarmente trafficato e strategico per l’accesso al Centro storico e per i collegamenti anche con altre realtà territoriali.

L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza per chi percorre quotidianamente questa strada e migliorare in modo concreto le condizioni dell’assetto viabile intervenendo in maniera chiara su criticità note. I lavori sono stati concentrati in orario serale e notturno proprio per ridurre i disagi alla circolazione e verranno completati nell’arco di pochi giorni, così da restituire alla cittadinanza un

tratto stradale più sicuro e riqualificato nel minor tempo possibile” affermano il sindaco Germano Caperna e l’assessore ai Lavori Pubblici Augusto Simonelli. “Un ringraziamento alla Provincia di Frosinone, che con attenzione e collaborazione ha programmato l’intervento, e a tutto il comparto tecnico e operativo che sta lavorando con professionalità e rapidità”.

