Veroli, la nazionale italiana saluta la città “Speriamo di tornare presto bellissimo il vostro paese”

Gli azzurri hanno trascorso 4 giorni a Veroli. Ritiro premondiale. “Speriamo di tornare presto – hanno affermato – Bellissimo il vostro paese. Andremo in Canada con Veroli nel cuore”. Brindisi di accoglienza presso il Caffè Arci che ha accolto atleti, staff tecnico, dirigenti federali e amministratori.

“Abbiamo lavorato duramente in questi mesi affinché la Fipic potesse svolgere il ritiro premondiale a Veroli – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Un evento di importanza globale che ha visto Veroli protagonista con le sue bellezze artistiche, con i suoi servizi e con le sue strutture sportive”. Il prossimo 10 settembre esordio dell’Italia a Ottawa contro il Brasile.

“L’Amministrazione comunale ringrazia la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina e,

in particolare, il Presidente FIPIC Fernando Zappile, il delegato FIPIC Lazio Piergiorgio

Fascina e il Segretario FIPIC Alessia Ferri per la collaborazione e il lavoro condiviso

nell’organizzazione del collegiale, insieme a quanti hanno contribuito alla buona riuscita

delle giornate verolane – hanno affermato il sindaco Caperna e il consigliere Rotondo –

Abbiamo salutato gli azzurri alla vigilia di una sfida mondiale, dopo 4 giorni vissuti al

PalaCoccia. Siamo felici che Veroli abbia potuto accompagnare la Nazionale in

questo tratto del percorso verso Ottawa, dando continuità a una collaborazione nella quale

crediamo molto. Ora il nostro augurio va agli atleti, allo staff e a tutta la FIPIC: seguiremo il

loro cammino ai Mondiali facendo il tifo per l’Italia”.

Redazione Digital