Veroli, la Nazionale italiana di basket in carrozzina al PalaCoccia prima dei mondiali

La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina under 23 è a Veroli già da alcuni giorni. Gli azzurri preparano il ritiro pre-mondiale in vista di Sao Paolo 2025.

“Ringrazio il presidente della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile che ha approvato la mia scelta, in qualità di delegato Fipic Regione Lazio, di assegnare il raduno della nazionale al Comune di Veroli – ha dichiarato Piergiorgio Fascina – Fattiva collaborazione da parte del sindaco Germano Caperna e del delegato allo sport Fabrizio Rotondo i quali non hanno esitato ad accogliere gli azzurri. Un pre-mondiale di basket in carrozzina è un significativo momento di condivisione di valori sociali e un evento di importanza globale; una vetrina internazionale che saprà promuovere Veroli e la provincia di Frosinone in Italia e nel mondo. In bocca al lupo perciò ai nostri ragazzi e a coach Fabio Castellucci che rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo di Sao Paolo 2025″.

Questo pomeriggio alle 15,30 presso il PalaCoccia la Nazionale italiana disputerà un’amichevole con Santa Lucia Basket Roma. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital