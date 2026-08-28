Veroli, la nazionale italiana al PalaCoccia azzurri in ritiro prima dei mondiali

“E’ un grande piacere riportare la Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina a Veroli per collegiale premondiale di Ottawa – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Questa manifestazione rappresenta un momento importante per tutto il movimento e per una comunità da sempre in sintonia con la nostra federazione, un riconoscimento di stima al sindaco di Veroli Germano Caperna e al delegato allo Sport Fabrizio Rotondo per la sensibilità e l’attenzione messe in campo per le nostre squadre, un grazie sentito al presidente Fernando Zappile per aver permesso questo prestigioso raduno nel Lazio”.

​”Con gioia abbiamo colto la possibilità di tornare a Veroli con la nostra Nazionale maggiore, per l’ultimo tratto di strada che ci condurrà ad un prestigioso appuntamento come il campionato del mondo di Ottawa – ha aggiunto Fernando Zappile, presidente Fipic – Lo scorso anno la splendida struttura del PalaCoccia ospitò gli azzurrini dell’Under che si preparavano ai Mondiali in Brasile, quest’anno siamo contenti che siano coinvolti i ragazzi della Nazionale maggiore e per questo ringrazio l’amministrazione locale, la grande disponibilità del sindaco Germano Caperna e il sempre attivo delegato regionale Fipic Piergiorgio Fascina, espressione di un territorio sensibile allo sport paralimpico, storicamente appassionato di pallacanestro ad ogni livello ma soprattutto accogliente e dotato di strutture di primo livello, contesto ideale per mettere i nostri atleti nelle migliori condizioni possibili per prepararsi ad un Mondiale che speriamo possa regalarci grandi soddisfazioni”.

“Accogliere di nuovo a Veroli la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è motivo di grande soddisfazione – ha aggiunto Germano Caperna, sindaco di Veroli – Ospitare gli Azzurri in una fase così importante della preparazione rappresenta un momento significativo, nel quale lo sport esprime pienamente i suoi valori di incontro, partecipazione e condivisione. Ringrazio la FIPIC per la collaborazione e per il percorso condiviso che rende possibile questo nuovo appuntamento con la Nazionale”.

“Dal 1° al 5 settembre il Palacoccia sarà la casa degli Azzurri per il collegiale premondiale – ha aggiunto Fabrizio Rotondo, consigliere delegato allo Sport – Un appuntamento che dà seguito al rapporto avviato con la FIPIC nel 2025 e che porta a Veroli una realtà sportiva di altissimo livello. Saranno cinque giorni di preparazione e lavoro, ma anche un modo per conoscere ancora meglio la pallacanestro in carrozzina e il valore sportivo dei suoi protagonisti”.

Redazione Digital