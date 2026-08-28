Veroli, la nazionale italiana al PalaCoccia azzurri in ritiro prima dei mondiali
“E’ un grande piacere riportare la Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina a Veroli per collegiale premondiale di Ottawa – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Lazio – Questa manifestazione rappresenta un momento importante per tutto il movimento e per una comunità da sempre in sintonia con la nostra federazione, un riconoscimento di stima al sindaco di Veroli Germano Caperna e al delegato allo Sport Fabrizio Rotondo per la sensibilità e l’attenzione messe in campo per le nostre squadre, un grazie sentito al presidente Fernando Zappile per aver permesso questo prestigioso raduno nel Lazio”.
”Con gioia abbiamo colto la possibilità di tornare a Veroli con la nostra Nazionale maggiore, per l’ultimo tratto di strada che ci condurrà ad un prestigioso appuntamento come il campionato del mondo di Ottawa – ha aggiunto Fernando Zappile, presidente Fipic – Lo scorso anno la splendida struttura del PalaCoccia ospitò gli azzurrini dell’Under che si preparavano ai Mondiali in Brasile, quest’anno siamo contenti che siano coinvolti i ragazzi della Nazionale maggiore e per questo ringrazio l’amministrazione locale, la grande disponibilità del sindaco Germano Caperna e il sempre attivo delegato regionale Fipic Piergiorgio Fascina, espressione di un territorio sensibile allo sport paralimpico, storicamente appassionato di pallacanestro ad ogni livello ma soprattutto accogliente e dotato di strutture di primo livello, contesto ideale per mettere i nostri atleti nelle migliori condizioni possibili per prepararsi ad un Mondiale che speriamo possa regalarci grandi soddisfazioni”.
“Accogliere di nuovo a Veroli la Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina è motivo di grande soddisfazione – ha aggiunto Germano Caperna, sindaco di Veroli – Ospitare gli Azzurri in una fase così importante della preparazione rappresenta un momento significativo, nel quale lo sport esprime pienamente i suoi valori di incontro, partecipazione e condivisione. Ringrazio la FIPIC per la collaborazione e per il percorso condiviso che rende possibile questo nuovo appuntamento con la Nazionale”.
“Dal 1° al 5 settembre il Palacoccia sarà la casa degli Azzurri per il collegiale premondiale – ha aggiunto Fabrizio Rotondo, consigliere delegato allo Sport – Un appuntamento che dà seguito al rapporto avviato con la FIPIC nel 2025 e che porta a Veroli una realtà sportiva di altissimo livello. Saranno cinque giorni di preparazione e lavoro, ma anche un modo per conoscere ancora meglio la pallacanestro in carrozzina e il valore sportivo dei suoi protagonisti”.
Redazione Digital