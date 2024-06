Veroli, “La frazione di Scifelli abbandonata chiuso anche l’ufficio postale”

“Ho avuto diverse opportunità di lavoro – ha affermato Ezio Campoli, candidato al consiglio comunale e a sostegno della candidatura a sindaco di Cristiano Papetti – Milano, Modena, Roma ma non sono stato mai capace di lasciare questo paesino dove ci conosciamo tutti, dove le sere d’estate ci godiamo il fresco della piazza. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto morire Veroli. Avevamo un campo sportivo dove i ragazzi organizzavano le partite ed è abbandonato, tutti i negozietti storici in piazza chiusi, bar e pizzeria idem. Eravamo il punto di riferimento dei paesini limitrofi ma le amministrazioni di sinistra degli ultimi decenni ci hanno emarginato. A Scifelli hanno tolto tutto anche l’ufficio postale e le scuole. Abbiamo una struttura comunale (ex collegio dei Padri Redentoristi), sono stati spesi milioni di euro per la messa in sicurezza ma anche questo edificio è abbandonato quando invece potrebbe usato per accademie, magari un centro congressi, una sede universitaria. Questa proposta fu presentata 5 anni fa dalla colazione di centrodestra ma non e’ stata considerata perché ha governato il centrosinistra. L’amministrazione Papetti saprà rilanciare il paese”.

Redazione Digital