Nei giorni scorsi la foto scattata a Mercurio da Andrea Alessandrini, giovane ingegnere aerospaziale che abita a Veroli, aveva fatto il giro del web. https://www.area-c.it/veroli-a-due-passi-da-mercurio-ecco-la-coda-di-atomi-di-sodio/ In queste ore la Nasa, agenzia spaziale degli Stati Uniti d’America, ha deciso di diffondere lo scatto allo stesso Alessandrini.

Andrea Alessandrini

Infatti 19 News, stazione televisiva affiliata alla CBS che trasmette in Ohio, ha pubblicato l’immagine di Alessandrini ripresa dalla Nasa.

“Sono stato contattato dalla televisione di stato spagnola – ha affermato Andrea Alessandrini – Purtroppo ho visto il messaggio, in cui mi chiedeva di poter usare la foto, solo dopo la messa in onda del servizio su Mercurio, andato quindi in onda senza l’immagine richiesta. Poi però ho scoperto che oltreoceano la stessa mia foto era già andata in onda”.

“In Italia poca attenzione da parte dei media su queste tematiche – ha aggiunto Alessandrini – Una foto scattata a Veroli fa il giro del pianeta ma passa inosservata nel paese d’origine”.

Redazione Digital