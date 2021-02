Cicci non è più qui. La malattia lo ha portato via, lo ha devastato nel corpo e nell’animo, ma non è riuscita a scalfire tutto il suo grande amore per me e per i nostri splendidi figli.

Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini, i medici e tutto lo staff del Reparto di Dialisi dell’ospedale di Alatri; tutti gli amici veri, quelli di sempre, che ci hanno sostenuto in questi anni difficili.

Ringrazio la mia grande famiglia, sempre presente e unita, seguendo l’esempio di mio padre. Ed infine, ringrazio tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano come medico e come uomo.

Sono certa che non lo dimenticheremo mai, e saremo per sempre fieri ed orgogliosi di lui, non solo come marito e padre, ma anche come un professionista esemplare, umile, onesto e generoso.

Loredana