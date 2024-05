Veroli, la coalizione di Caperna fa il pieno ecco la presentazione delle liste

La politica a servizio della Città: la coalizione Veroli Unita per Germano Caperna sindaco si è

presentata alla cittadinanza lunedì sera in una sala gremita per ascoltare idee, progetti e

prospettive future. Un orientamento chiaro, quello che Germano Caperna ha in mente quale

candidato sindaco, dove serietà e correttezza saranno le direttrici dell’intera compagine e del

futuro amministrativo. “Amministrare una città è difficile ed è impossibile pensare di farlo partendo da zero. La continuità ci ha permesso di arrivare ad ottenere grandi risultati per Veroli ed è con lo stesso spirito di responsabilità che tutta la nostra squadra lavorerà”. Un prosecuzione di intenti con la volontà di affidarsi all’esperienza mettendosi al contempo all’ascolto delle nuove e mutevoli esigenze del territorio e dei cittadini anche lasciando spazio alle nuove generazioni.

“La mia prima forza è la conoscenza profonda della Città, un bagaglio messo insieme in 15

anni da amministratore. La coalizione è numerosa è vero, ma questo per noi è e sarà motivo di orgoglio. Perché mettere insieme 7 liste non è stato facile. Chiedere di andare oltre gli steccati politici non è stata cosa semplice ma ci siamo riusciti. Un bravo sindaco, o chi intende esserlo, deve essere in grado di far parlare più punti di vista in maniera costruttiva.

Questa è stata una grande vittoria che abbiamo ottenuto prima ancora di iniziare la

campagna elettorale: saper anteporre il bene di Veroli ad ogni casacca di partito”.

Programma alla mano, Germano Caperna ha articolato attraverso le 5 parole chiave della

campagna è Veroli, gli obiettivi che la coalizione vorrà mettere a segno, i progetti in corso

d’opera che intende ultimare e le novità che saranno introdotte. Istituzione di uno Sportello

antiviolenza, creazione di una Web Radio tv, nascita di una Casa delle Culture e delle

Associazioni, continua valorizzazione sostenibile di Prato di Campoli, attenzione

all’ambiente, al territorio e alla sostenibilità, creazione di un’identità di brand del turismo con

annesso un Piano Cultura a lungo termine, senza dimenticare le grandi infrastrutture da

termine e realizzare nell’ottica della piena fruibilità e accessibilità. Progetti realizzabili, concreti e concertati nell’ottica della fattibilità. Una politica tangibile in grado di rispondere alle esigenze del cittadino, rendendolo parte attiva e consapevole della Città che vive, quella racchiusa nelle 19 pagine e 5 capitoli del programma. Alla voce di Germano Caperna si sono unite nel corso della serata quelle del primo cittadino Simone Cretaro e dei rappresentanti delle 7 liste scese in campo a sostegno della candidatura di Caperna.

Cittadini di Veroli, Generazione Z, Idea Comune, Insieme per Veroli, Più Veroli, Rete

Democratica e Veroli Proxima; un mix di intenti e vedute, di già amministratori e neofiti della

politica, di nomi esperti e di giovanissimi, uniti sotto l’egida di un progetto condiviso per la

Città. Germano Caperna in conclusione ha segnato i punti fermi che contraddistingueranno la

campagna elettorale di Veroli Unita: “Adesso pancia a terra per conquistare ogni singolo

voto. Noi terremo alta l’asticella parlando ai cittadini delle nostre idee e dei nostri progetti,

senza scadere in attacchi gratuiti. Veroli merita qualità ed è la stessa che manterremo anche e soprattutto in questa campagna elettorale. Veroli Unita è Veroli e solo insieme possiamo amministrare e amministrare bene la Città”.

Redazione Digital