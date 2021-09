La Cattedrale di Sant’Andrea cade a pezzi. Numerosi in questi anni gli sforzi del parroco Don Andrea Viselli ma l’edificio richiede una ristrutturazione completa. “Servono tanti soldi – hanno affermato alcuni fedeli che quotidianamente frequentano Sant’Andrea – La Cattedrale non può essere tenuta in queste condizioni, il parroco si è impegnato in tutti i modi ma i lavori da realizzare necessitano di importanti investimenti e finora pochi hanno mostrato interesse concreto”.

Anche la Chiesa di Sant’Angelo e la Chiesa di San Leucio avrebbero bisogno di interventi di manutenzione. Non è facile né immediato. I donatori però potrebbero aiutare le diverse parrocchie in qualche modo. Questo patrimonio non può andare perso.

Redazione Veroli