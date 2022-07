Veroli, la bottega di Francesco Stirpe restaura un divano appartenuto al Re Sole

A Veroli la tappezzeria di Francesco Stirpe è Bottega storica. Da più di quarant’anni nel laboratorio sito in Largo della Catena, vengono realizzate con materiali di pregio opere di elevata qualità artistica. Uno dei pochi artigiani rimasti nel centro storico un tempo fiorente. Tra i tanti lavori realizzati in questi ultimi giorni Stirpe ha restaurato un divano appartenuto al Re Sole, a detta di una nobile famiglia di Montpellier che ha spedito a Veroli l’antico sofà affinché la bottega di Largo della Catena lo restaurasse. I clienti francesi erano venuti a conoscenza dell’esperienza di Stirpe tramite altri clienti della tappezzeria che abitano a Roma, nel quartiere Parioli, a cui lo stesso Stirpe tempo fa aveva realizzato dei lavori. Il divano del ‘600 ha un valore incalcolabile e la spedizione, avvenuta tramite nave, è stata assicurata. Il sofà, giunto a Civitavecchia, è stato poi trasportato a Veroli. Circa un mese è durato il restauro e già nelle prossime ore potrà essere utilizzato oltralpe. Francesco ha imparato da Silvio e svolge questo mestiere, difficile e antico, con la stessa passione di suo padre. Oltre alla conoscenza di ogni tecnica di lavorazione, il risultato soddisfacente è legato all’impiego di tessuti pregiati, selezionati con gusto e attenzione; sete, cotone, stoffe, damaschi e broccati. Per info contattare il numero 3920091517.

Redazione Veroli