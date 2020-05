Dopo sette stagioni il 33enne centro americano sta per lasciare la Russia, dove è stato allenato anche da Messina, per tornare in Italia dove, a Veroli in A-2, aveva cominciato la sua lunga carriera europea.

Kyle Hines è il secondo acquisto per l’Ax, che ha ufficializzato nei giorni scorsi Davide Moretti. L’arrivo di Hines, apprende l’ANSA, non implica però l’addio di Arturas Gudaitis: il centro lituano infatti dovrebbe rimanere per formare la coppia di centri assieme a Kaleb Tarczewski, fresco di rinnovo. Milano starebbe anche corteggiando l’ex seconda scelta Nba Derrick Williams nel ruolo di ala forte e aspetta di capire le mosse del Fenerbahce – che potrebbe ridimensionarsi molto a causa della crisi del coronavirus – per riportare in Italia il capitano azzurro Luigi Datome.

