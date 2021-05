Pizzeria, ristorante, spazio all’aperto per serate in compagnia ed eventi. Dopo aver chiuso in corso Beata Fortunata Viti, Ivano Stirpe ha deciso di aprire il suo nuovo locale nei pressi del palazzetto dello sport. Inaugurazione Salotto Miravalle il prossimo 16 maggio alle 12,30 in via Fontana del Lago, 25.

“Un’altra avventura nel settore F&B per offrire ampia scelta alla clientela – ha affermato Ivano Stirpe – Intere comitive potranno trascorrere del tempo insieme assaporando la buona cucina, sorseggiando un calice di bollicine e condividendo momenti di beata spensieratezza. Questo locale sarà un ristorante, una pizzeria e un salotto sotto il cielo di Veroli”.

Redazione Veroli