“Stiamo vivendo una fase delicatissima a causa della pandemia, ma al di là di tutte le difficoltà la scuola non si è mai fermata, come giustamente ha sottolineato lo stesso Ministro Bianchi in più occasioni: tutto il personale della scuola si è rimboccato le maniche, senza se e senza ma.

L’Istituto Comprensivo Veroli 2° si è posto la questione di cosa si potesse fare per gli alunni, ai quali per troppo tempo è stata impedita l’interazione e la comunicazione con i compagni di scuola, il gioco, gli esercizi e le attività tra pari, che sono vitali per la crescita, l’apprendimento e lo sviluppo delle giovani menti.

La Scuola Primaria di Casamari ha risposto, aderendo al Piano Scuola Estate, presentando ben tre progetti.

Il modulo “A scuola imparo e mi diverto” ha coinvolto gli alunni delle classi terze ed è stato progettato ed attuato dalle insegnanti Mirella Cinelli, Roberta Cestra e Noemi Paniccia che hanno potenziato gli apprendimenti nelle principali aree disciplinari, allenato il pensiero computazionale, favorito lo sviluppo del pensiero critico, facilitato l’inclusione e la partecipazione.

Il “corso di teatro svolto in inglese” ha coinvolto i bambini delle classi quarte. Gli alunni, sotto la guida della docente Sonia Milani, inizialmente, hanno imparato a scrivere tutto il copione in inglese dal titolo “THE HEALTHY FOOD SHOW”, riconoscendone le strutture grammaticali e fonetiche, in seguito hanno memorizzato il testo divertendosi nel recitarlo.

Il modulo “Italiano e matematica… con più sicurezza” ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte. Le insegnanti Antonella Arci e Barbara Tagliaferri hanno proposto attività diversificate per migliorare i processi di socializzazione, l’autostima e l’autonomia operativa, per accrescere l’interesse e la partecipazione, per promuovere il successo scolastico e formativo di ciascun alunno.

La metodologia durante gli incontri è stata concentrata sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione di tutti gli studenti e, soprattutto, sul rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno, particolare attenzione è stata posta verso ogni alunno, considerando le sue peculiarità al fine di realizzare percorsi personalizzati utilizzando ogni risorsa a disposizione.

L’ultimo giorno dei moduli è stato caratterizzato da un pizzico di tristezza perché tutti hanno ampiamente apprezzato lo stare insieme, il socializzare e il collaborare soprattutto in questo periodo pandemico… ma tranquilli, il nostro Istituto “Veroli 2°” non si ferma: abbiamo tante e diverse iniziative educativo-didattiche pronte per ciascuno dei nostri studenti!”.

Lo comunica il Comprensivo Veroli 2.