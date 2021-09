“A rischio la vita delle persone”. Il comitato cittadino chiede di intervenire tempestivamente. “Questi alberi vanno tagliati – hanno affermato – Sono secchi e soprattutto contengono nidi di calabroni. Nel 2021 non si può rischiare di morire per una puntura di insetto. Questa passeggiata è molto frequentata, ogni martedì inoltre ospita il mercato comunale e molti passanti si ritrovano sotto questi alberi ormai secchi. Abbiamo raccolto numerose firme per il taglio e per limitare la velocità lungo la strada ma finora nessuno ha adottato provvedimenti. A San Leucio sono stati abbattuti quasi 80 pini, a San Giuseppe tre alberi secchi contenenti calabroni restano in piedi”.

Redazione Veroli