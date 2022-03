Veroli, installazione telecamere quasi 5mila euro al consulente informatico Pigliacelli con sede in via Girate, 6.

Il Comune ha liquidato 4.442,80 euro in favore di Francesco Pigliacelli per consulenza tecnica, redazione regolamento e atti informativi in riferimento all’installazione di un sistema di videosorveglianza nella città di Veroli.

Redazione Digital