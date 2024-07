Veroli, individuo e comunità ecco l’ultima serata del Festival della filosofia

Con la presentazione della “Metafisica concreta” di Massimo Cacciari, si è conclusa la quinta

edizione del Festival della Filosofia. Un’edizione altamente partecipata che ha declinato, nei

6 appuntamenti in programma, il tema scelto per quest’anno ovvero “Individuo e Comunità”.

Presentazioni di volumi, ma anche conferenze-spettacolo, dibattiti accademici e intermezzi

teatrali: tante e diverse le modalità di indagine percorse che hanno coinvolto direttamente

del pubblico e degli studenti del Sulpicio di Veroli. La cultura, in tutte le sue accezioni, si

conferma cuore pulsante di Veroli. In chiusura della rassegna, il commento del Sindaco

Germano Caperna.

“Il Festival della Filosofia è un appuntamento di interesse e spessore. L’alta partecipazione e

il coinvolgimento attivo del pubblico sono la prova di come un’offerta culturale di livello sia

una scelta vincente per una Città come Veroli. La novità di quest’anno, che ha visto

protagonisti i ragazzi del Sulpicio, segna un’ulteriore leva di crescita della rassegna e apre

alla connessione con il mondo degli studenti. L’invito e la promessa è di trovarci il prossimo

anno con una nuova edizione del Festival. Le idee in cantiere sono tante e siamo pronti a

metterci già al lavoro per il 2025″.

“Il Festival della Filosofia è un nostro vanto e questa edizione ci ha regalato, se possibile,

ancor più soddisfazioni. Ospiti prestigiosi, argomentazioni mai banali e tanti spunti di

riflessione: elementi importanti che il pubblico, sempre numeroso, ha colto e apprezzato. Per

questo un ringraziamento va al direttore artistico Fabrizio Vona. La filosofia può e deve

essere un momento di aggregazione collettiva e che tutte e tutti abbiamo bisogno di

discutere e riflettere insieme sulle grandi questioni che riguardano il nostro modo di stare

al mondo, anche al tempo della velocità e dei social network”.

Redazione Digital