Veroli, incontro con albi professionali ecco la consulta comunale

Un incontro per mettere a dialogo il mondo delle libere professioni e l’ente: questo lo spirito che ha mosso il tavolo di lavoro che si è tenuto ieri a Veroli con i rappresentanti degli Albi professionali che hanno risposto all’invito del sindaco Germano Caperna. Un primo step per connettere le tante anime professionali del territorio, così da aprire un canale diretto di comunicazione e confronto con la voce amministrativa. “Abbiamo pensato questo primo incontro per mettere a dialogo le rappresentanze di

tante anime professionali del territorio, aprendo un canale diretto di comunicazione e confronto con l’ente. Tra gli obiettivi condivisi è emersa anche la volontà di istituire una Consulta comunale dei professionisti. Uno strumento di partecipazione e collaborazione stabile per lavorare su temi di interesse comune e coordinare e promuovere progettualità, formulare osservazioni, raccomandazioni, proposte e pareri. Ringrazio tutti i rappresentanti degli albi che hanno risposto con entusiasmo dando, già in questo appuntamento introduttivo, un bel contributo di idee e visioni. Un percorso che guarda all’efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione anche come leva strategica per lo sviluppo del territorio”.

Redazione Digital