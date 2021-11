Incidente stradale. Macchina si ribalta in località Amici. Immediatamente sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. Viabilità in tilt.

“Il manto stradale è scivoloso e inadeguato al tipo di strada – hanno affermato alcuni residenti della zona – Oltretutto i canali di raccolta delle acque piovane ai bordi della carreggiata sono ormai inesistenti perché non vi è mai stata fatta manutenzione e pulizia, tanto che durante le piogge l’acqua defluisce direttamente sulla carreggiata portando con se detriti e fango che ne amplificano la criticità. Pochi metri più avanti, al civico 48 chebsi trova in piena curva ci sono ancora i segni degli ultimi incidenti che hanno di fatto buttato giù i muri di recinsione dell’abitazione. Più volte il proprietario dell’abitazione ha segnalato la problematica onde evitare e scongiurare che un incidente possa coinvolgere lui e la propria famiglia nelle manovre di ingresso e uscita dalla proprietà ma ad oggi nulla è stato ancora fatto per la sicurezza delle persone che vi abitano e per quelli che ogni giorno percorrono via Amici”.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.

Redazione Digital