Veroli, incendio superstrada chiusa anche il sindaco Caperna tra i soccorritori

Incendio di vaste dimensioni divampato a Veroli. Il sindaco Caperna è giunto in località Giglio di Veroli e ha assicurato importante supporto ai Vigili del Fuoco e agli abitanti del posto; il sindaco segue da vicino questo drammatico evento con la Polizia locale, con la Protezione civile e con diversi volontari. Le fiamme infatti sono tra le case e la tensione è alta. La superstrada resta chiusa tra Boville Ernica e Castelmassimo di Veroli. Le autorità competenti invitano tutti i cittadini a non avvicinarci alle zone colpite dall’incendio.

Redazione Digital