Veroli, incendio Monte Nero il Comune ringrazia la Protezione civile

Si è tenuta ieri pomeriggio, nella Sala consiliare, la cerimonia di ringraziamento dei volontari

del Gruppo di Protezione Civile comunale. Un momento di riconoscenza e condivisione, con

una menzione particolare rivolta a quanti si sono distinti nelle operazioni di spegnimento

dell’incendio di Monte Nero.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Germano Caperna, il consigliere delegato al ramo

Ambrogio Santoro, gli amministratori comunali e il Comandante della Polizia Locale

Massimo Belli. “Questo momento è per ringraziare tutti voi dell’impegno profuso in tante e diverse occasioni – ha affermato il sindaco Caperna – non ultimo il prezioso contributo dato nelle operazioni

messe in campo per contrastare l’incendio che, diverse settimane fa, ha interessato Monte

Nero. Un gruppo di Protezione Civile comunale è una risorsa essenziale per un territorio: permette

di affrontare criticità ed emergenze con forze preparate e coordinate.

Grazie per quello che avete fatto e per la tempestività con la quale abbiamo lavorato tutti

insieme. È un percorso intrapreso da oltre un anno e che continua a crescere: abbiamo preso in

dotazione un mezzo con modulo AIB e stiamo alzando costantemente l’asticella della qualità

di ciò che facciamo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato Ambrogio Santoro, che ha

voluto sottolineare il valore del gruppo e il suo costante impegno:

“È un gruppo che sta crescendo nelle forze e nei mezzi, e per un Comune esteso come il

nostro rappresenta un motivo di orgoglio oltre che una risorsa indispensabile”.

Un riconoscimento condiviso anche dal coordinatore del gruppo, Enzo Santoro, che ha

ricordato come la Protezione Civile di Veroli sia oggi una presenza fondamentale in

molteplici ambiti: “La Protezione Civile a Veroli ha un ruolo fondamentale anche nel supporto concreto a tantissime attività del Comune: dalla gestione della viabilità alle emergenze, fino ai piccoli e

grandi eventi. Ringrazio tutti i volontari per la costante disponibilità e dedizione”.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati attestati di riconoscimento a tutti i volontari

per l’impegno dimostrato, nonché attestati specifici a coloro che hanno recentemente

conseguito il modulo AIB, dedicato alla formazione antincendio boschivo.

A chiudere l’incontro, le parole del coordinatore Enzo Santoro: “Momenti come questo rappresentano una pacca sulla spalla per tutti noi: fare il volontario è una scelta, e vedere riconosciuti impegno, difficoltà e rinunce è una grande soddisfazione”.

Redazione Digital