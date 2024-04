Veroli, inaugurazione comitato elettorale Caperna “Città deve essere di tutti”

Un comitato plurale, casa politica di tutta la coalizione: con questo spirito questa mattina

Germano Caperna ha aperto, insieme ai coordinatori, la sede operativa per la tornata

elettorale che lo vede candidato alla carica di sindaco.

Un gruppo eterogeneo che farà delle differenze un valore aggiunto, quello a sostegno di

Caperna e che porta avanti un grande intento collettivo, il bene di Veroli sintetizzato nel

nome della coalizione, Veroli Unita.

“È dalla diversità che questa Città può trarre giovamento: è un valore in cui ho sempre

creduto e che è la forza di questa coalizione. Il ruolo di un amministratore è quello di

rappresentare i cittadini parlando la lingua di tutti, intercettando ogni esigenza. La nostra

Città deve essere di tutti e vicina a tutti.

Veroli Unita non è solo uno slogan ma racchiude lo spirito di questo progetto politico, l’idea di

squadra e di amministrazione nella loro declinazione migliore.

Una diversificazione d’intenti da mettere in campo anche nella linea amministrativa: un

raggio d’azione trasversale in grado di parlare di cultura, sociale, sostenibilità e opere

pubbliche con la stessa competenza.

La stessa declinazione che trova ampio margine anche nel programma elettorale che la

coalizione esprimerà: cura delle specificità attraverso l’attenzione al particolare e la

valorizzazione delle piccole grandi opere.

Il nostro orgoglio per Veroli può portare noi e la Città lontano. Dobbiamo avere il coraggio di

puntare in alto e lavorare insieme oltre ogni campanilismo. Pensiamo in grande, facciamolo