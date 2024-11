Veroli, in vendita villa a schiera su 3 livelli con ampi spazi esterni

“A Casamari, nel nuovo complesso residenziale, vicino la superstrada Ferentino Sora e a tutti i principali servizi proponiamo in vendita villa a schiera angolare. La proprietà si sviluppa su tre livelli ed è libera su tre lati, garantendo privacy e ampi spazi esterni. Al piano terra troviamo un accogliente open space con angolo cottura, un bagno e l’uscita su un portico ideale per momenti di relax, con meraviglioso affaccio sull’Abbazia di Casamari e sul parco.

Il primo piano è composto da tre camere da letto, un bagno e l’accesso al sottotetto calpestabile, offrendo ulteriore spazio per lo stoccaggio. Il piano seminterrato è stato trasformato in un rustico adibito a open space con angolo cottura, con uscita diretta sulla corte dotata di angolo barbecue, un bagno e due ripostigli. La villetta dispone di due terrazzini, un balcone, una corte pavimentata e un giardino, completati da un cancello pedonale e uno carrabile per un accesso comodo e sicuro. Le finiture sono di alta qualità, con soffitti in legno lamellare, portici eleganti, infissi a doppio vetro e persiane blindate per garantire comfort e sicurezza. Questa villetta è la scelta perfetta per chi cerca una residenza moderna e confortevole in una zona tranquilla ma ben collegata. Contattateci per ulteriori informazioni o per organizzare una visita”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital