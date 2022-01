Veroli, in vendita Bar Duomo cessione attività nel centro storico

Nel centro storico di Veroli è in vendita Bar Duomo. LB Real Estate propone la cessione dell’attività commerciale di bar gastronomia con somministrazione e spazio esterno di pertinenza. Richiesta 100mila euro.

Rinomato per la sua miscela, per la varietà di prodotti di qualità, dal tè alla cioccolata Caffè Duomo da anni è riferimento in piazza Plebiscito. Superficie locale pari a 70 mq. La vendita dell’attività è comprensiva degli arredi e delle stigliature. Per info contattare il numero 0686358845.

Redazione Digital