Veroli, in vendita ampio e moderno appartamento a 2 passi dal liceo Sulpicio

“In una delle zone più ambite di Veroli, a pochi passi dal rinomato Liceo Giovanni Sulpicio, proponiamo un moderno appartamento situato al piano terra di un grazioso palazzo. Ogni spazio di questa abitazione è stato progettato con cura, garantendo luminosità e funzionalità. L’ingresso accogliente conduce armoniosamente ai vari ambienti della casa, offrendo una calda sensazione di benvenuto.

La spaziosa cucina è il luogo ideale per gli amanti della gastronomia, dove potersi dilettare nella preparazione di prelibatezze. Il soggiorno, ampio e invitante, è perfetto per creare momenti indimenticabili con la famiglia e conduce a un comodo balcone, ottimo per rilassarsi durante le calde serate estive. Le due ampie camere da letto garantiscono il massimo della privacy e del comfort, mentre il bagno moderno e funzionale è dotato di una pratica doccia. Ogni angolo di questo appartamento è rifinito con cura, utilizzando materiali di alta qualità e seguendo le tendenze moderne. Non perdere l’opportunità di vivere in questo bellissimo angolo di paradiso. Contattaci oggi stesso per prenotare il tuo appuntamento e venire a scoprire di persona tutte le meraviglie che questa dimora ha da offrire”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital