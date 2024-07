Veroli, in vendita ampio e luminoso appartamento con posto auto

“Proponiamo in vendita un ampio e luminoso appartamento situato al piano rialzato di una tranquilla palazzina su strada principale, in una posizione comoda e vicina a tutti i servizi essenziali e alla superstrada Ferentino-Sora. L’immobile si compone di un accogliente ingresso che introduce ad un ampio corridoio, conducendo poi ad un grande e luminoso salone con balcone, ideale per trascorrere piacevoli momenti in famiglia. La cucina, anch’essa spaziosa e abitabile, dispone di un comodo balcone, perfetto per chi ama cucinare in un ambiente confortevole e ben illuminato.

L’appartamento offre un bagno completo e funzionale, una camera matrimoniale che rappresenta un rifugio di tranquillità e una cameretta versatile, adatta per bambini, ospiti o come studio. Completa la proprietà un posto auto nella corte comune, garantendo praticità e comodità per il parcheggio. Questa soluzione abitativa è perfetta per chi cerca spazio, comfort e una posizione che facilita gli spostamenti, grazie ai collegamenti con la superstrada Ferentino-Sora e la vicinanza a supermercati, scuole, farmacie e altri servizi. Contattaci per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento per una visita. Non perdere l’occasione di scoprire la tua futura casa”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital