Veroli, in vendita abitazione su 2 livelli completamente ristrutturata

“Splendida casa su due livelli situata a Veroli, in Viale Roma, in una posizione panoramica e tranquilla. Completamente ristrutturata con materiali di alta qualità, questa casa vanta un suggestivo grottino in pietra viva e soffitti a cassettoni.

Al piano terra troverai un ingresso accogliente, un comodo disimpegno, un caratteristico grottino con autoclave e un pratico ripostiglio sottoscala. Salendo al primo piano, ti accoglierà un luminoso appartamento composto da zona giorno con angolo cottura, un corridoio, una spaziosa camera matrimoniale e un elegante bagno.

Se desideri un ulteriore spazio, c’è la possibilità di raggiungere un piccolo sottotetto salendo un’altra rampa di scale. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare il garage adiacente per utilizzarlo come posto auto o come ulteriore spazio abitativo.

Questa casa è perfetta per chi cerca comfort, charme e tranquillità in una delle zone più prestigiose di Veroli. Non lasciarti sfuggire questa meravigliosa opportunità abitativa”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital