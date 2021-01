Scuole chiuse lo scorso 18 gennaio causa ghiaccio. Oggi scuole aperte con ghiaccio. “Senza pattini non si entra”, recita un cartello all’ingresso degli istituti oppure “Veroli, la Stoccolma della Ciociaria”.

“Nessuno in queste ultime 24-48 ore ha buttato sale davanti alle scuole – hanno affermato alcune madri – Dove sono quelli che si riempiono la bocca parlando di scuola? Dov’è il sindaco? E tutti gli altri? E’ vergognoso giocare con la pelle dei nostri figli”.

“Non siamo in Trentino – hanno aggiunto altre – Infatti siamo nel terzo mondo. E’ uno scempio. Un centimetro di neve e questo è il risultato. Mandate i dipendenti comunali a togliere il ghiaccio. In molte città addirittura gli amministratori si danno da fare in queste circostanze. La Protezione civile? A Veroli neppure le associazioni di volontariato esistono”.

“Questo è molto grave – hanno concluso – Ordinanza per paura ghiaccio e il giorno dell’apertura mandate i bambini, i genitori e i nonni a pattinare? Dovete scusarvi senza scaricare le vostre responsabilità”.

Redazione Digital