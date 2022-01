Veroli, in smart working come Montepulciano è opera di Roberta Taschera

Veroli, in smart working come Montepulciano. La cittadina ernica in Smartway, portale realizzato in Toscana nel 2020 che racchiude alcuni comuni d’Italia tra cui Montepulciano (SI), Perledo (LC), Sciacca (AG), intenzionati a ospitare lavoratori da remoto. L’adesione è avvenuta tramite Roberta Taschera, guida ambientale escursionistica che da tempo opera in Ciociaria. Opera sua se Veroli è in questo canale promozionale.

Roberta Taschera

“Vivo a Veroli da quasi 10 anni e venendo da Udine, ho sempre visto in Veroli e nella Ciociaria una bellezza che ha poco da invidiare ad altri meravigliosi paesaggi, come quelli della Toscana ad esempio – ha affermato Roberta Taschera – La nuova start up Smartway ricerca piccoli borghi per renderli coworking per brevi periodi, dando la possibilità ai datori di lavoro di ‘regalare’ una settimana di smartworking in uno di questi borghi ai loro dipendenti assieme a delle esperienze sul territorio. Mi sono proposta di contattare Smartway ed è nata subito una bella collaborazione. Abbiamo analizzato il paese, le potenzialità, le strutture e i servizi che offre, ed è risultato da subito che Veroli ha grosse potenzialità. Il team di Smartway, giovane e spigliato, è venuto due volte, prima per verificare il tutto e poi per fare le riprese per il fantastico video e ‘testare’ un po’ di servizi verolani. Veroli ha ammaliato tutti con la sua bellezza, compresa la meravigliosa faggeta di Prato di Campoli e il suo cibo genuino”.

Splendida iniziativa. In due anni di pandemia avrebbe dovuto realizzare qualcosa di simile la politica e non il privato altrimenti perché candidarsi ad amministrare la cosa pubblica? Ne parlammo ad aprile 2020 https://www.area-c.it/smart-working-in-ciociaria-opportunita-di-crescita-e-sviluppo/

Speriamo soltanto che chi deciderà di trasferirsi non troverà le stesse difficoltà di Andrea che rimase a Veroli 3 settimane e poi lasciò il paese https://www.area-c.it/veroli-internet-funziona-ma-manca-tutto-il-resto-andrea-resta-3-settimane-poi-lascia-il-paese/

Redazione Veroli