Veroli, in ritardo il parco avventura è il terzo in Ciociaria e l’11esimo nel Lazio

di Cesare Novelli

In ritardo ancora una volta. Il parco avventura che sarà realizzato a Prato di Campoli è il terzo in provincia di Frosinone e l’11esimo nella regione Lazio. Il primo a Picinisco (FR), il secondo a Vico nel Lazio (FR), arriva soltanto adesso quello di Veroli (FR).

Si cerca di copiare gli altri senza considerare che il Lazio è già pieno di simili attrazioni. Si sarebbe dovuto realizzare nel 2014 appena questa amministrazione si è insediata e quando il parco avventura era una novità, non nel 2023.

Come al solito scarseggiano idee e progetti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Prato di Campoli in dieci anni non è stato promosso né rilanciato. Ad oggi risultano assenti i servizi primari. Tutto è rimasto come sessanta anni fa, al netto di un parco avventura che ormai i visitatori possono trovare in gran parte della Ciociaria e della regione Lazio.