Veroli, in ricordo di Luigi Alonzi un verolano che dette coscienza alla sua terra

La Pro loco, in collaborazione con il Comune di Veroli e con il Circolo culturale “Aonio Paleario”, ricorda Luigi Alonzi. Il prossimo 5 maggio alle 17 presso la Sala Trulli si terrà la proiezione del documentario Veroli inedita realizzato nel 1968. Interverranno Germano Caperna, Gianluca Scaccia, Francesco Stirpe, Giuseppe D’Onorio e Giorgio Di Fabio. Durante l’incontro sarà consegnato un riconoscimento ai fondatori della Pro loco di Veroli. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione Digital