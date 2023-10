Veroli, in ricordo di Luciano “Umiltà e rispetto nei suoi comportamenti portava allegria in squadra”

In ricordo di Luciano Iannarilli. Questo pomeriggio alle 18, presso la tensostruttura di Veroli, si terrà una partita di pallacanestro organizzata dagli ex compagni di squadra di Luciano. Tra questi Roberto Mignardi, ex allenatore Basket Veroli. “Ho conosciuto Luciano quando ha iniziato a giocare nella squadra della Società Basket Veroli che in quel momento allenavo – ha affermato Roberto Mignardi – La sua presenza contribuì in modo importante al miglioramento e alla crescita della compagine. Entrò nella squadra con umiltà e rispetto e portò all’interno del gruppo tutta la sua carica di allegria e gioia di vivere che coinvolgeva il resto dei ragazzi, compreso il sottoscritto e il gruppo dei dirigenti. Umiltà e rispetto che esprimeva in tutti i suoi comportamenti. Aggiunse un profondo senso di appartenenza alla squadra che andava ben oltre il semplice stare in campo in occasione delle partite e degli allenamenti. Ricordo un episodio che è rimasto nella mia mente pur essendo trascorsi moltissimi anni; durante una partita del campionato di serie D, chiesi una sospensione e nei primi secondi non riuscivo a farmi ascoltare visto che 3 giocatori continuavano a litigare tra di loro, a quel punto Luciano con tutta la sua imponenza alzò la voce e con sguardo truce impose un silenzio assoluto che mi permise di parlare con la squadra al fine di migliorare il gioco. Voglio credere che Luciano anche lassù stia facendo dei bellissimi tiri a canestro”.

Redazione Veroli