Veroli, in ricordo di Luciano “Le nostre scarpe si consumavano in fretta sull’asfalto era un vero amico”

In ricordo di Luciano Iannarilli. Il prossimo 7 ottobre alle 18, presso la tensostruttura di Veroli, si terrà una partita di pallacanestro organizzata dagli ex compagni di squadra di Luciano. Tra questi Giuseppe D’Onorio, già sindaco della Città di Veroli.

“L’esistenza di ognuno di noi è come un tratto di strada, lineare o tortuoso, breve o lungo che si percorre con la presenza di altre persone e tra queste io ho incontrato Luciano – ha affermato l’ex sindaco Giuseppe D’Onorio – Insieme abbiamo iniziato a muovere i primi passi nella pallacanestro, a fare nostri i fondamentali che l’allenatore Corrado Senia, vero maestro di vita, ci trasmetteva. Il tempo trascorso ad allenarci e il sudore buttato sul campo all’aperto di San Martino, sotto il sole in estate o con la pioggia e il vento in inverno, ha affinato di molto il nostro essere giocatori di basket. Così Luciano è diventato quel pivot che tutti ricordiamo e che ha sempre fatto la differenza per attaccare la squadra avversaria o per difendere la propria. Un vero compagno nella pallacanestro e un vero amico nella vita. Quando ci incontravamo in piazza, tornavamo a parlare con nostalgia dei tempi passtati e ogni volta ricordavamo le nostre scarpe da ginnastica che si consumavano troppo in fretta sul rettangolo di gioco dal fondo di asfalto. Non mancava mai negli ultimi tempi di incitarmi a lavorare insieme per la nostra Città di Veroli. Ecco, a Luciano il grazie sentito per il tratto di strada che abbiamo percorso insieme, quello che ha caratterizzato la nostra gioventù”.

Redazione Veroli