Veroli, in ricordo di Luciano Iannarilli “Era buono con lui cominciammo a volare”

In ricordo di Luciano Iannarilli. Il prossimo 11 ottobre alle 18, presso la tensostruttura di Veroli, si terrà una partita di pallacanestro organizzata dagli ex compagni di squadra di Luciano. Tra questi Massimo Capponi, ex cestista che ha giocato con Iannarilli sia a Veroli sia a Frosinone.

“I miei ricordi con Luciano sono legati alla pallacanestro – ha affermato Massimo Capponi – Avversario e compagno di squadra con il Veroli e con la Virtus Frusino. Proprio nel periodo frusinate ho legato con Luciano. Arrivò a Frosinone con molto stupore, lui verolano doc… lavorando a Roma gli restava comodo giocare con la Virtus. Formammo una coppia forte. Allacciò subito con tutti. Ricordo la sua bontà e la sua schiettezza. Portò a Frosinone quel senso di appartenenza che era dei verolani… cominciammo pure noi a volare, facendo qualche cena e qualche brindisi in più. Evidente la manifestazione di affetto in occasione del suo funerale. In tanti aderiranno alla partita voluta per lui. Luciano manca a tutti, oltre a essere grande pivot era pivot buono”.

Redazione Digital