Veroli, in ricordo di Daniele Tonnina la storica corale compie 30 anni

La storica corale De Fenica, di cui faceva parte il caro Daniele Tonnina, compie 30 anni. Durante le scorse festività natalizie il maestro Luigi Mastracci ha diretto la compagine canora.

“Un’emozione dirigere dopo 30 anni la storica Corale Madre Maria Chiara De Felice fondata con Don Angelo Maria Oddi nel 1991 – ha affermato Luigi Mastracci – Grazie a tutti i coristi per questa esperienza umana e artistica. Qualche anno in più sulle spalle ma le voci sono rimaste come allora. Complimenti a tutti”.

“Doveroso il ricordo per il nostro caro corista Daniele Tonnina – ha aggiunto Mastracci – Prematuramente tornato alla casa del Padre, è presente simbolicamente con tutti noi”.

Redazione Veroli