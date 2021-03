Veroli in allarme, la città prega e si affida a Santa Salome. Oggi meno contagi di ieri ma il paese sta vivendo questo periodo con timore. Don Angelo Oddi, vicino alla cittadinanza, ha invocato la santa patrona.

Don Angelo Oddi

“Madre Salome, ancora una volta ci rivolgiamo a Te, proteggi ancora questa tua città che ti invoca come Madre e patrona – ha affermato il rettore della Basilica di Santa Salome – Tu che in questa antica terra Ernica portasti l’annuncio del Vangelo di Gesù che divenne subito, per i nostri padri, motivo di Speranza, aiutaci a superare questo momento buio, di paura , di dolore e lutto. Allontana da noi il male, fa che le nostre famiglie, la nostra gente possa tornare alla normalità e guardare con gioia alla vita. Ti raccomandiamo i nostri fratelli infermi che nella solitudine vivono la tragedia di questo male, tutti presentaci alla Trinità Beata. A Te e a Maria Madre Dolorosa chiediamo di intercedere da Dio Padre Figlio e Spirito Santo una benedizione per tutti perché la speranza torni a fiorire nel cuore della nostra gente.Santa Maria Salome prega per noi”.

Redazione Digital